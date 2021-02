Marco Masini, la fine della storia con Aurora Nardozzi e il desiderio di diventare padre

25 febbraio 2021 a

Vorrebbe diventare padre, ma per ora è single. Marco Masini ha espresso il desiderio di avere un figlio lo scorso anno alla vigilia del festival di Sanremo ha confessato a Diva e Donna: "Un figlio a 40 anni era un desiderio legittimo. Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quello che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”. Il cantante è andato vicino ad esaudire il desiderio ai tempi della storia, poi terminata nel 2013, con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Aurora Nardozzi.

Ai tempi della loro relazione Marco Masini e Aurora Nardozzi avevano 20 anni di differenza: lui aveva superato la quarantina, mentre lei aveva appena una ventina di anni. Tra loro è finita “per incompatibilità caratteriale", come ha sottolineato in un’intervista al settimanale Visto il cantante. Da allora il cantante non ha più ufficializzato delle relazioni.

Marco Masini ebbe un grande successo all'inizio degli anni '90 quando divenne l'idolo musicale degli adolescenti di allora. Poi intorno al 2000-2001 sparì misteriosamente dai radar. Più tardi si venne a scoprire che nell'ambiente musicale erano state messe in giro sul suo conto. Secondo i maligni dell'ambiente portava sfortuna. Al cantante fu riservato un trattamento simile a quello che era stato riservato anni prima a Mia Martini. " A Visto Masini ha raccontato: “Lo sanno tutti che ho avuto seri problemi perché qualcuno mi ha etichettato, come era già successo a Mia Martini. È accaduto in passato, ma oggi non riesco a sorriderne“. Negli anni, nonostante i colpi, e nonostante alcuni testi censuratio il cantante ha cercato di rimettersi sempre in piedi. Vive in un'abitazione alla periferia di Firenze.

Questa sera, 25 febbraio, sarà ospite dello show Lui è peggio di me condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini su Rai 3. L'appuntamento è per le 21.20.

