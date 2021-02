Alessandro Roja, il "Dandy" che ha sposato la figlia di Claudio Ranieri

25 febbraio 2021 a

I suoi occhi azzurri hanno conquistato molte donne. Ma è il personaggio del Dandy in Romanzo Criminale ad avergli dato la fama. Ad interpretarlo, nella serie che prendeva spunto dalle vicende della Banda della Magliana c'era Alessandro Roja. La sua carriera, in questi anni, ha raggiunto l’apice del successo, grazie alle sue brillanti interpretazioni. E' amatissimo come si capisce anche sbirciando il suo profilo Instagram dove vengono postati anche molti scatti della vita privata dell'attore.

Ma chi è ad aver conquistato il suo cuore. Lei si chiama Claudia Ranieri ed è la figlia del famoso allenatore di calcio Claudio. Si sono sposati nel 2013 ed hanno fatto diventare nonno Sir Claudio (questo il suo soprannome in Inghilterra dopo la vittoria della Premier League con i Leicester nel 2016) due volte. Dalla loro unione sono nati Orlando (nel novembre 2014) e Dorotea (nata nell'aprile 2019). la moglie dell'attore, diversamente dal padre, non è una sportiva e neanche un’attrice come il marito. Claudia è co-founder e creative director del brand Familia – Familia che opera nel settore dei profumi e delle fragranze.

La prima volta che si sono incontrati erano a cena in un locale di Trastevere, da quel momento e casualmente hanno cominciato spesso a incontrarsi. Fino a che l'attore non ha conquistato il cuore di Claudia. La donna non ama rilasciare interviste e non ce se sono molte in giro. In ogni caso è molta attiva sui social, specialmente su Instagram. Posta spesso foto della sua vita quotidiana e delle persone che le sono vicine nella vita. L'unione con Alessandro Roja viene vissuta all'insegna della discrezione. Non amano la vita mondana e preferiscono vivere in famiglia.

L'attore sarà ospite, questa sera, dello show Lui è Peggio di me condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini. L'appuntamento è fissato alle 21.20 su Rai 3.

