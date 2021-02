Vinicio Marchioni, il "freddo" innamorato pazzo della moglie Milena Mancini

25 febbraio 2021 a

Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo grazie all'interpretazione de Il Freddo nella serie Romanzo Criminale. Ma in realtà Vinicio Marchioni non è il duro della serie inspirata alla banda della Magliana. E' un romanticone, soprattutto grazie alla moglie Milena mancini alla quale, è una sua confessione, deve molto del suo successo. "E' il perno della nostra famiglia", ha detto in una recente intervista rivelando che la donna ha rinunciato per un po' di tempo alla carriera di ballerina.

È un legame profondo quello che lega Vinicio alla coniuge Milena Mancini. I due sono convolati a nozze 9 anni fa, nel 2011, e adesso sono più uniti che mai. Due bambini sono il frutto del loro amore: Marco, di 7 anni, e Marcello, di 6. “Durante le gravidanze ha preso la difficile decisione di stare ferma 3-4 anni mandando avanti me con la carriera e si è dedicata ai figli, una scelta per cui la ringrazierò tutta la vita.” ha dichiarato Marchioni al settimanale F. “È merito suo se abbiamo un equilibrio familiare, è lei il perno centrale della nostra casa", ha ammesso. La donna ha lasciato spazio al compagno che proprio in quegli anni si affermava grazie alla serie Romanzo Criminale. La Mancini ha debuttato come ballerina, ma negli ultimi anni, al contrario del compagno, ha deciso di fare un passo indietro.

Milena Mancini ha lavorato come ballerina nelle trasmissioni di Buona Domenica, I ragazzi irresistibili, Tira & Molla, il tour Da me a te con Claudio Baglioni. Come ballerina è protagonista in tour europei e australiani con Kylie Minogue, Robbie Williams, Geri Halliwell e Ricky Martin. Ha debuttato in televisione come attrice partecipando a un episodio della serie tv Diritto di difesa. Nel 2007 è tra i protagonisti della miniserie TV Il generale Dalla Chiesa. Dopo un anno prende parte alla miniserie tv di Rai Uno, Provaci ancora prof 3: nel 2009 interpreta il ruolo di Margherita nel film “Scusa ma ti voglio sposare”.

Vinicio Marchioni, questa sera 25 febbraio, è tra gli ospiti dello show Lui è peggio di me condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini su Rai 3 a partire dalle 21.20.

