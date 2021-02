Che Dio ci aiuti 6, tutte le location di Suor Angela: Elena Sofia Ricci protagonista ad Assisi

25 febbraio 2021 a

Stasera, giovedì 25 febbraio 2021, va in onda in prima serata su Rai1 una nuova puntata della fiction Che Dio ci aiuti. Verranno trasmessi due nuovi episodi di una stagione (la sesta appunto) che si sta confermando campione di ascolti. E che fa trionfare anche l'Umbria con i suoi scorci, perché la fiction ha come location Assisi. Qui è stata girata. Una città che Elena Sofia Ricci, la popolare attrice che interpreta Suor Angela, ha mostrato con bellissimi scatti postati sul proprio account Instagram durante le riprese.

Già nella quinta stagione Assisi era stata sede delle riprese, ma poi in tv non si era mai vista. Questa volta il pubblico ammira anche scorci e panorami di questo pezzo di Umbria che va in prima serata tv sulla rete ammiraglia Rai.

Le riprese della fiction che si vedono in tv si sono svolte in piazza Chiesa Nuova, via Arco dei Priori a San Rufino, via Santa Maria delle Rose, via Jorgensen, piazza del Comune, corso Mazzini, piazza San Francesco, Santa Margherita, da via Frate Elia al vicolo Sant’Andrea; altri ciak sono stati registrati a Santa Maria degli Angeli e all’interno dell’hotel Subasio.

Nelle prime due stagioni, Che Dio ci aiuti aveva avuto come location Modena, quindi ecco Fabriano nelle successive stagioni. Alla fine del quinto ciclo di episodi, Suor Angela ha scoperto l'Umbria. La terra di San Francesco e Santa Chiara per una fiction che ha conquistato, stagione dopo stagione, il pubblico televisivo. Le registrazioni in Umbria, per questi episodi della sesta stagioni, si sono svolte in due tempi diversi, inframezzate dal lockdown dello scorso anno. Dopo lo stop sono riprese con tutte le misure del caso. La stessa Elena Sofia Ricci, nei suoi post Instagram appare con la mascherina, dietro ovviamente, scorci della terra dell'Umbria e segnatamente della città di Assisi.

