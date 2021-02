Tagadà, Tiziana Panella in quarantena. Collegamento da casa: "Solo una misura precauzionale"

25 febbraio 2021 a

a

a

Tiziana Panella è in quarantena e conduce Tagadà da casa. La novità è emersa in apertura della puntata del 25 febbraio del talk pomeridiano de La 7. La conduttrice si è collegata da casa., in studio a condurre Alessio Orsingher affiancato da Luca Sappino. La conduttrice, collegata da casa, ha spiegato perché non può essere in studio assumendo il ruolo di "premier in trasferta": "Sono in quarantena fiduciaria", ha detto Tiziana Panella che è apparsa sorridente e in forma.

"E' successo, è successo anche a noi e dunque improvvisamente sono dall'altra parte della telecamera", ha proseguito la conduttrice aggiungendo: "Così è previsto dalla normativa e a noi piace rispettare le regole". "Un paio di riflessioni voglio farle subito - ha continuato - intanto voglio ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati che mi hanno chiesto cosa fosse successo: sto bene, la quarantena è solo una misura precauzionale, l'altra riflessione: è oggettivamente facile entrare in contatto con una persona positiva al Covid. E' facile anche per coloro che sono molto prudenti".

Pierluigi Diaco, il desiderio di adottare un bambino con il marito Alessio Orsingher

Poi Panella ha aggiunto: "Noi l'abbiamo sempre detto durante la trasmissione e io lo ribadisco avendolo sperimentato sulla mia pelle. Bisogna fare molta attenzione e talvolta quella che ci mettiamo non è abbastanza".

Poi spiega come sarà la nuova formula della conduzione del programma durante questa "emergenza": "Cercherò di tenervi compagnia a distanza, più che altro vi controllo te e Sappino". Alessio Orsingher ha provato a scherzarci su: "Secondo me la vera notizia è che sei riuscita a mettere in piedi un collegamento con un suppoorto digitale, secondo me c'è lo zampino di Lucia". Grande risata della conduttrice.

Dunque Tiziana Panella ha vestito il "ruolo" di conduttore aggiunto a distanza commentando i vari interventi degli ospiti e degli storici inviati da casa senza mai perdere l'ironia e il suo sorriso.

Salvini: "Parlare di chiusura a Pasqua è irrispettoso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.