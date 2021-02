Che Dio ci aiuti 6, su Rai1 la verità sconvolgente scoperta da suor Angela

25 febbraio 2021 a

a

a

Viene trasmesso su Rai1, oggi giovedì 25 febbraio 2021, un nuovo appuntamento in prima serata con la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”. Si tratta della serie comedy ambientata nel convento più simpatico della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario.

Che Dio ci aiuti, stasera due episodi: Chi è senza peccato? e Il regalo più bello

Vengono trasmessi altri due episodi dalla rete ammiraglia della Rai. Il cast è di primo piano con Elena Sofia Ricci (Suor Angela), Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino.

Nel primo episodio dal titolo ‘Non dire no’, Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, ma vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato.

Ascolti tv giovedì 11 febbraio, altro trionfo per Che Dio ci aiuti 6: regge Il Diavolo veste Prada. Panariello e Giallini non sfondano

Il secondo episodio si intitola ‘Tradimento’. La trama prevede che questo è il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa, Nico è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam. Poco prima della messa in onda delle puntate di stasera, Elena Sofia Ricci dalla sua pagina Instagram ha invitato i suoi fans a vedere gli episodi su Rai1. "Pronti??? Vi aspettiamo alle 21.20 su Rai1 per una puntata", è la dida dell'attrice a corredo del post nel quale ha pubblicato anche foto della comedy. Un post che ha ricevuto subito una valanga di commenti da parte dei fan dell'attrice e degli affezionati del programma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.