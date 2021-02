Drupi e la moglie Dorina Dati, l'amore nato sul palco

25 febbraio 2021 a

Drupi e l'amore. Un rapporto che va oltre le sue canzoni romantiche che sono diventate la colonna sonora di tante storie d'amore in Italia e non solo. Il cantautore, 74 anni vero nome Giampiero Anelli, condivide ormai da anni la sua vita con la moglie Dorina Dati. Il loro è un amore che è nato cantando. Sul palcoscenico. La moglie era la corista di uno dei tour del cantante di Pavia.

Avendo una passione comune per la musica, hanno anche collaborato artisticamente. Ad esempio, il disco Fuori target è stato scritto dalla coppia insieme. Dorina Dato dei trascorsi artistici come cantante solista: a fine anni Settanta, ad esempio, incide il 45 giri ‘Bambino’. Sempre nello stesso anno, esce un altro singolo della cantante, ‘Mi piacerebbe diventare’ è il titolo. Drupi, che è una celebrità nell'Est Europa, in un'intervista ha parlato del legame sentimentale e artistico con la moglie: "Faceva parte del coro che mi accompagnava in tournée”. Fu il giornalista Gigi Vesigna ad affibbiarle, come ricorda lo stesso cantante, il nomignolo di “Druppina”. In generale, Drupi è stato definito sempre un cantante molto riservato.

Oltre cinquanta anni di carriera, quindici milioni di dischi venduti nel mondo, otto Festival di Sanremo, diciannove album, centinaia di tour in tutta Europa, Russia, America, e Canada, 14 dischi d'oro in Italia e all'estero e tanti grandi successi che rimarranno indelebili nella storia della musica non solo italiana. Questi i "numeri" del cantautore. “La musica ha rafforzato il nostro legame, perché parliamo lo stesso linguaggio e viviamo le stesse emozioni. Tutti continuano a parlare soltanto di me, ma sotto l’etichetta Drupi c’è Dorina“, ha detto il cantante in una recente intervista.

Oggi, 25 febbraio, Drupi sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 che va in onda, come sempre, alle 14.

