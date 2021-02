Enrico Mentana, dopo la separazione da Michela Rocco di Torrepadula c'è Francesca Fagnani

25 febbraio 2021 a

Enrico Mentana è sicuramente uno dei volti più noti del giornalismo televisivo italiano. Prima alla Rai, poi fondatore e anima del Tg5 e dal 2010 direttore del Tg La 7. Negli ultimi anni, oltre alle sue micidiali battute, sono diventate epiche le sue maratone in occasione degli appuntamenti elettorali o durante la formazione dei governi. Nelle ultime settimane è stato tutti i pomeriggi in diretta tra la fine del governo Conte e la nascita dell'esecutivo Draghi.

Ma come va nella vita privata? E' stato spostato per anni con Michela Rocco di Torrepadula conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1987 e Miss Europa 1988. Il loro matrimonio è andato avanti dal 2002 al 2013 e dalla loro unione sono nati due figli: Giulio e Vittoria.

Dopo la separazione dalla moglie Enrico Mentana ha iniziato una relazione con Francesca Fagnani. E' una giornalista e conduttrice originaria di Roma, dove tutt’oggi vive. Ha condotto Belve e nel 2020 è stata al timone del programma di approfondimento sull’attualità del giovedì sera su Rai 2, Seconda linea, condotto insieme ad Alessandro Giuli. "“Io ed Enrico stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga. Ma non è che io sappia bene cosa sia il romanticismo: non ho mai festeggiato un San Valentino, un anniversario. I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano. Ma sono cose che non mi interessano”, ha confessato in un'intervista. Conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo di gran lunga una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna“, ha confessato Francesca a Chi.

Oggi, 25 febbraio, Enrico Mentana sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

