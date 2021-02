"Che bella giornata", il film di Zalone campione d'incassi torna in tv

25 febbraio 2021 a

Il titolo è "Che bella giornata" ed è un film campione d'incassi. Una pellicola con Checco Zalone che viene riproposta in tv, stasera 25 febbraio 2021 su Canale 5.

Si tratta di un film del 2011 che nel giorno d'esordio, ha incassato al botteghino 2,62 milioni di euro, terzo miglior incasso di sempre dopo Spider-Man 3 e Harry Potter e il principe mezzosangue mentre raggiunge quota 6,64 milioni di euro al secondo giorno di programmazione, record assoluto per i botteghini italiani, superando Avatar e Harry Potter.

Dopo tre settimane di programmazione ha superato la pellicola di Roberto Benigni del 1997 La vita è bella, oltrepassando i 30 milioni di euro d'incasso; a fine corsa la pellicola ha raggiunto i 43.475.840 euro, superando il record d'incassi di Titanic, il cui primato resisteva dal 1997, raggiungendo così la seconda posizione tra i film con maggiori incassi in Italia (record poi superato dallo stesso Zalone due anni dopo con il suo successivo film Sole a catinelle e da Tolo Tolo), dopo Avatar, che ha incassato oltre 65 milioni di euro.

Diretto da Gennaro Nunziante, il film vede Tullio Solenghi nei panni di Papa Benedetto XVI. Il cantautore Caparezza sfila in un cameo nei panni di se stesso. Zalone ha così commentato la sua seconda fatica sul set: "Avete presente il cinema italiano di Fellini, Visconti, Scola, Pasolini? Beh anche il mio è un film italiano! Questo per rispondere a quella critica ottusa e prevenuta che si ostina a non riconoscere le tante ormai acclarate affinità del mio cinema con quello dei suddetti colleghi".

La trama. Milano. Checco, buttafuori di una misera discoteca della Brianza, a causa del pericolo di attentati che richiede misure straordinarie per i luoghi a rischio, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. Checco incontra Farah (Nabiha Akkari), una studentessa d’architettura che si finge francese e se ne innamora. Farah in realtà è araba ed è a Milano per portare a termine la sua personalissima vendetta. La bella ragazza intuisce subito che Checco, ignorante come pochi, potrebbe essere un perfetto e inconsapevole alleato per i suoi piani. Tutto sembra andare bene ma Farah non ha fatto i conti con l'animo di Checco che cambierà per sempre le sorti della sua vita.

