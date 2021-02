Ascolti tv mercoledì 24 febbraio 2021, Un sacchetto di biglie su Rai1 vince la gara. Chi l'ha visto? ok

25 febbraio 2021 a

La gara degli ascolti di mercoledì 24 febbraio 2021, la vince ’Un sacchetto di biglie' su Rai1. Quello trasmesso dalla rete ammiraglia della Rai è stato il programma più visto della prima serata, con 3.443.000 spettatori e il 14.5% di share. Al secondo posto, ’Chi l’ha Visto?’ su Rai3, con 2.298.000 spettatori e il 10.2% di share. Al terzo posto, la replica di ’L’Amore Strappato' su Canale 5, con 2.228.000 spettatori e il 10.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ’Red Sparrow’ su Italia 1 (1.555.000 spettatori, share 6.9%), ’La Caserma' su Rai2 (1.330.000 spettatori, share 5.7%), ’Italiàs Got Talent’ su Tv8 (1.318.000 spettatori, share 5.6%), ’Stasera Italia Speciale' su Rete4 (769.000 spettatori, share 3.4%), ’Atlantide' su La7 (749.000 spettatori, share 3.2%), ’Accordi & Disaccordi' sul Nove (506.000 spettatori, share 2%).

In access prime time è stato ancora una volta ’Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1 il programma più visto, con 4.973.000 spettatori e il 18.1%, contro i 4.179.000 spettatori e il 15.2% di share registrati da ’Striscia la Notizia' su Canale 5. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con ’L’Eredità’ che ha totalizzato 4.965.000 spettatori e il 23.2% di share. Mentre su Canale 5 ’Caduta Libera' ha ottenuto 3.708.000 spettatori e il 17.9% di share. Complessivamente le reti Rai prevalgono su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore. Una giornata trionfale per la rete Rai che oltre a Rai1, vede crescere interesse anche per il programma storico di Rai3 "Chi l'ha visto?" che ieri sera si è occupato in prevalenza di due casi da sempre approfonditi dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli: i badanti uccisi a Siracusa e il delitto, con cadaveri occultati, dei coniugi Neumair a Bolzano col figlio della coppia, Benno, che si trova in carcere.

