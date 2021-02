Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, un amore nato in televisione

25 febbraio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni è una delle leader più carismatiche nel panorama politico italiano. La sua popolarità negli ultimi anni è cresciuta notevolmente insieme al partito che guida, Fratelli d'Italia. Il suo animo battagliero l'ha resa protagonista di diversi dibattiti in tv. Ed è proprio grazie alla televisione che ha incontrato l'amore della sua vita, il giornalista Mediaset Andrea Giambruno.

Insulti a Giorgia Meloni: procedimento disciplinare contro il professor Gozzini

L'uomo all'epoca era uno degli autori di un programma che vedeva spesso tra gli ospiti la leader di Fratelli d'Italia. Alla fine i due si sono conosciuti meglio e innamorati. Andrea Giambruno è nato nel 1981, è un autore televisivo in forze a Mediaset. Ha siglato alcuni importanti programmi tra Rete 4 e Canale 5. Nel suo curriculum spiccano le collaborazioni con Quinta Colonna (sotto la conduzione di Paolo Del Debbio) Matrix e Mattino 5. E' cresciuto nel quartiere popolare milanese di Baggio e dopo la maturità scientifica ha conseguito la laurea in Filosofia. In passato è stato appassionato di kick boxing, oggi segue il calcio ed è un tifoso sfegatato della Juventus. Nei mesi scorsi ha debuttato alla conduzione di Studio Aperto su Rai 1.

Offese a Giorgia Meloni: il collegio disciplinare dell'Università aspetta comunicazioni dal Rettore sul professor Gozzini

Si sono conosciuti dietro le quinte di Quinta Colonna. L’approccio tra i due è stato davvero molto bizzarro, in quanto la Meloni lo aveva scambiato per il suo portaborse. Lui ha 4 anni in meno della compagna. Non si sono mai sposati, ma hanno avuto una figlia che si chiama Ginevra. Nei giorni scorsi l'uomo ha difeso la compagna dopo gli attacchi del professore dell'università di Siena Giovanni Gozzini: "Io sono il compagno di Giorgia Meloni che è anche la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia nella sua vita - ha detto Giambruno durante la rassegna stampa da lui curata - Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in determinati termini. Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita".

Oggi, 25 febbraio, la leader di Fratelli d'Italia sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone dalle 14 su Rai 1.

Insulti a Giorgia Meloni, l'Università di Siena sospende Gozzini da funzioni e stipendio per tre mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.