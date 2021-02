Oggi è un altro giorno 25 febbraio. Giorgia Meloni, Enrico Mentana e Drupi ospiti di Serena Bortone

25 febbraio 2021 a

Torna l'appuntamento pomeridiano con il salotto di Serena Bortone. Alle 14, come tutti i pomeriggi, su Rai 1 c'è Oggi è un altro giorno. Gli ospiti della puntata di giovedì 25 febbraio sono Giorgia Meloni, Enrico Mentana e Drupi. La leader di Fratelli d'Italia nei giorni scorsi è stata oggetto di alcuni attacchi da parte del professore dell'università di Siena Giovanni Gozzini che l'ha definita "ortolana e pesciaiola". Solidarietà da tutto il mondo politico per la leader che guida l'unico partito che al momento rappresenta l'opposizione. Fratelli d'Italia, infatti, non ha votato la fiducia al governo guidato da Mario Draghi, unica forza rappresentata nei due rami del parlamento a fare questa scelta. Con Serena Bortone dunque si parlerà della situazione politica attuale vista dall'ottica dell'opposizione.

Sempre nella puntata del 25 febbraio sarà ospite anche Enrico Mentana direttore del Tg de La 7 e protagonista di una serie di maratone televisive, da quelle elettorali fino a quelle recenti per la crisi del governo Conte prima e per la nascita dell'esecutivo guidato da Mario Draghi con il doppio giro di consultazioni. Anche lui ha accetto l'invito per una chiacchierata nel salotto di Serena Bortone. Si parlerà invece di musica con Drupi. L'autore di "Piccola e fragile" si aprirà parlando della sua carriera e della sua vita di tutti i giorni. Un tuffo nel passato ricordando le canzoni d'amore che hanno reso celebre il cantautore.

Come di consueto la conduttrice sarà affiancata da tre "spalle", quelli che nel salotto di Rai 1 prendono il nome di affetti stabili. Per la puntata del 25 febbraio sono stati scelti Riccardo Fogli, Anna Falci e Rita Dalla Chiesa. Dunque per gli amanti del salotto pomeridiano di Rai 1 non resta che sedersi sul divano alle 14, subito dopo aver pranzato, e sintonizzarsi su Rai 1 per un pomeriggio insieme a serena Bortone.

