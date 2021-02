"Lui è peggio di me", parata di ospiti su Rai3 con Panariello e Giallini: da Nina Zilli a Luca Barbarossa

25 febbraio 2021 a

Arriva un altro appuntamento su Rai3. Si tratta della terza serata (le prime due vengono definite dalla Rai "un successo". Va in onda in prima serata alle 21.20, “Lui è peggio di me”, il nuovo “sit show” della coppia formata da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Nella terza puntata, ancora tanti amici e colleghi che si alterneranno sul palco e si cimenteranno in gag inedite insieme ai due padroni di casa: Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Vinicio Marchioni, Alessandro Roia, Marco Masini, Mario Tozzi, Massimo Ghini, Nina Zilli, Don Alberto Ravagnani, Paolo Benvegnù, Marina Rei e Luca Barbarossa.

“Lui è peggio di me” è prodotto da Rai3 in collaborazione con Friends & Partners.



