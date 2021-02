Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: una cena per chiarirsi. Siparietto fra Tina e Gemma

25 febbraio 2021 a

a

a

Va in onda oggi, giovedì 25 febbraio, una puntata molto ricca di Uomini e Donne (ore 14.45 su Canale 5). Ciò che vedremo è ricostruito da Il vicolo delle news, che segue le registrazioni e questa trasmissione del dating show condotto da Maria De Filippi dovrebbe vedere quella effettuata il 16 febbraio.

Uomini e donne, Elena si dichiara a Giacomo. Massimiliano la snobba e si gusta un caffè | Video

Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due nemiche, si lanceranno in un inedito siparietto. Durante il momento dedicato alla dama di Torino, la Cipollari salirà in regia, chiudendole il microfono e cammuffando la voce. La puntata dovrebbe continuare con l’ingresso in studio dei tronisti Massimiliano, Samantha e Giacomo. Al centro dello studio, inoltre, tornerà a sedersi anche Riccardo Guarnieri che è uscito a cena con Antonella. E' un momento molto atteso perché la vicenda di Roberta è tutt'altro che archiviata.

Si parlerà infatti anche del suo rapporto con Roberta Di Padua. La dama spiegherà che, la scorsa volta, non avrebbe voluto chiudere aggiungendo di averlo fatto perché non si sente desiderata. Le parole della dama faranno infuriare Riccardo che, in occasione del giorno di San Valentino, le ha anche mandato dei messaggi per farle capire il proprio interesse. Tra i due, in studio, ci sarà un duro botta e risposta che si concluderà con la decisione di vedersi a cena per chiarirsi definitivamente.

Uomini e donne, la curvy Samantha ha già conquistato Tina e il pubblico: novità tra Riccardo e Roberta

La puntata vedrà anche la presentazione di due nuove dame, Isabella e Elsa. Quest’ultima racconterà di conoscere Gemma Galgani perché, avendo vissuto a Torino, aveva la dama come cliente della profumeria in cui lavorava. La puntata, poi, dovrebbe continuare proprio con Gemma Galgani. Quest’ultima dovrebbe entrare in studio sulle note di “Sincerità” di Arisa. La dama si sfogherà parlando di Maurizio che ha deciso di chiudere con lei dopo essere stato colpito dalla dama Paola e su Tina Cipollari che, nel corso dello spazio dedicato alla dama di Torino, darà vita a questo nuovo siparietto del quale abbiamo dato delle piccole anticipazioni.

Uomini e Donne, Samantha Curcio nuova tronista: "Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.