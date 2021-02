Matrimonio a prima vista 2021, Salvo e Santa: è già finita. "Lei non mi interessa", la replica: "Sei il passato" (spoiler)

25 febbraio 2021 a

a

a

E' già finita fra Salvo e Santa, la coppia di ragazzi siciliani di Matrimonio a prima vista 2021. Nella cena alla reunion delle tre coppie del docureality che è visibile su Discovery+ piattaforma a pagamento e presto lo sarà trasmesso in tv in chiaro su Real Time, c'è la resa dei conti davanti alle telecamere. Questo che segue è uno spoiler. La coppia aveva visto arrivare a Catania, nei giorni della convivenza, lo psicologo Fabrizio Quattrini. Il noto psicoterapeuta è fra i tre esperti della trasmissione insieme a Mario Abis e Nada Loffredi. Sono stati loro ad aver scelto le sei persone, formando le tre coppie che poi si sono sposate. Un matrimonio da sconosciuti con tanto di luna di miele e convivenza dopo la cerimonia.

Matrimonio a prima vista 2021, Martina e Francesco: calendario sexy poi colpo di scena alla reunion, lei scappa

Salvatore Bonfiglio, 32 anni di Patti in provincia di Messina e Santa Marziale, 27 anni di San Giovanni La Punta in provincia di Catania, se le sono dette in faccia davanti alle altre due coppie (tranne Martina in quel momento assente perché in lite col marito Francesco) nella cena della reunion. Adesso arriverà la scelta finale, se continuare cioè o meno il rapporto, ma la scelta sembra fatta. I problemi di coppia non sono stati certo superati. Lui è chiaro: "Le cose non sono andate, è inutile che ci nascondiamo. Io mi sono arreso, è stata una guerra e adesso alzo le mani. Faccio solo il conto alla rovescia, non mi interessa più niente".

Matrimonio a prima vista 2021, Salvo e Santa: in Sicilia arriva lo psicologo, convivenza disastrosa

Lei è altrettanto diretta: "Salvo non fa parte del mio futuro, fa parte di un passato che per me è già terminato". Il discorso è chiuso, c'è già una delle tre coppie fuori gioco, che ha terminato l'esperimento sociale. Almeno così sembra. Adesso vedremo le altre due: Clara e Fabio e Martina Francesco, quest'ultima partita con grande feeling comunicativo e in difficoltà dopo questa puntata.

Matrimonio a prima vista 2021, Martina e Francesco: tatuaggio e cucina, la coppia romana funziona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.