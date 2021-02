Allacciate le cinture, il film capolavoro di Ozpetek: l'amore alla prova del tempo che passa

24 febbraio 2021 a

E' considerato uno dei grandi film di Ferzan Ozpetek e viene riproposto, in tutta la sua attualità e forza, stasera mercoledì 24 febbraio alle 21.10 su Rai Movie (canale 24).

Si tratta della storia di un grande amore messo alla prova del tempo che passa. Il film in questione diretto da Ferzan Ozpetek, si intitola “Allacciate le cinture”, e vede protagonisti Kasia Smutniak e Francesco Arca.

La storia è la seguente: Elena conduce una vita tranquilla fino a quando si invaghisce di un meccanico rozzo, volgare e razzista. Un salto temporale porta la coppia tredici anni dopo: le vite si sono realizzate, ma una turbolenza ha messo alla prova la vera natura dei loro sentimenti e dei loro legami e li costringerà a ridefinire tutte le regole della vita.

Nel cast anche Carla Signoris e Elena Sofia Ricci nei ruoli della madre afflitta e della zia stravagante, Paola Minaccioni (Nastro d’argento 2014 per questa pellicola), Carolina Crescentini, Giulia Michelini, Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano e Francesco Scianna.

Le musiche originali del film sono composte da Pasquale Catalano. Oltre le musiche di Catalano, la colonna sonora comprende il brano A mano a mano di Riccardo Cocciante nella versione cantata da Rino Gaetano, At Last di Etta James e una versione di It's Raining Men dei Dolapdere Big Gang.

Nel primo fine settimana di programmazione nelle sale, il film ha debuttato al secondo posto dei film più visti, dietro a 300 - L'alba di un impero, con un incasso di 1.563.627 euro. Il film ha incassato oltre 4.500.000 euro. (dato aggiornato al 6 aprile

A seguire, dopo la messa in onda del film, verrà proposto il magazine di informazione cinematografica “MovieMag”, Un appuntamento che dedicherà al film un approfondimento, perché un film così merita approfondimenti tanto è ricco di spunti.

