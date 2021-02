L'Eredità, Raffaella è la nuova campionessa ma perde alla Ghigliottina

Televisione

24 febbraio 2021 a

a

a

Raffaella è la nuova campionessa de L'Eredità. E' stata lei ad avere la meglio durante la puntata del 24 febbraio andata in onda prima del Tg1 su Rai 1.

L'Eredità, Fiorella nuova campionessa. Ma alla Ghigliottina cade sul Sovrano: niente bottino da 52.500 euro

Alla Ghigliottina Raffaella sceglie alzare come prima parola, ma va subito a 52.500, Dunque le cinque parole: entrare, auguri, pagamento, netto, accademico. La concorrente ci pensa per il consueto minuto concesso dal conduttore Flavio Insinna poi con piglio deciso, dopo aver sussurrato diverse risposte e dopo essersi tolta la cuffia, ha argomentato la sua risposta. "Non si è accesa subito la lampadina, forse si è accesa alla terza parola, con pagamento". Una risposta da oltre 50 mila euro e dunque Insinna ha creato un po di suspence. Alla fine Raffaella ha scritto la parola anticipo. "Con pagamento mi è venuto in mente anticipo pagamento, entrare in anticipo, auguri in anticipo, anticipo netto o anticipo accademico", ha spiegato. "Hai fatto un capolavoro fino ad accademico, ma hai scritto l'esatto contrario", ha commentato il conduttore. La parola esatta invece era ritardo. Dunque il bottino è andato perso.

L'Eredità, Luigi è il nuovo campione: ma alla Ghigliottina non espone il Cartello e lascia lì 62.500 euro

In precedenza al Triello - la prova finale della trasmissione che anticipa la Ghigliottina dove va solo uno dei tre concorrenti - erano arrivati Raffaella, il campione uscente Guglielmo e Francesco. Un gioco particolarmente infiammato con Francesco, alla prima sera nella trasmissione, che prima si è portato in testa con tre risposte esatte consecutive su galateo, storia e spettacolo accumulando 100 mila euro per poi accumulare 140 mila euro. E' lui a fare il primo passo verso la ghigliottina cimentandosi nelle dediche d'amore regalando il suo bottino a Raffaella che passa a 210 mila euro. E' lui ha dare la risposta esatta su "Per Elisa" dedicata a un amore non corrisposto di Beethowen. E' dunque lei a fare l'ultimo passo verso la Ghigliottina che si gioca tutto sulla quercia di Capannori vincendo dando la risposta esatta con Pinocchio. Si è giocata 210 mila euro.

L'Eredità, Guglielmo è il nuovo campione: ma alla Ghigliottina non azzecca l'Adagio. Addio a 52.500 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.