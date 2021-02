Elisabetta Canalis, scatto tenero con la figlia Skyler Eva: "Compagne del viaggio più bello, la vita" | Foto

24 febbraio 2021 a

"Compagne del viaggio più bello, la vita". Una didascalia speciale per una foto altrettanto speciale, quella postata da Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower, insieme a sua figlia Skyler Eva. L'ex velina di Striscia la notizia negli ultimi giorni si è dedicata alla sua bambina, nata nel 2015 dal matrimonio con il chirurgo statunitense Brian Perri.

E così Skyler Eva fa spesso capolino nelle sue pubblicazioni, tra foto e video che fanno una pioggia di like tra i suoi utenti. Quel che è certo è che Elisabetta Canalis è apprezzata a prescindere dal tenore dell'immagine che pubblica. Quando è stata la volta del lato più sexy, un utente l'ha di fatto incoronata come regina di una generazione: "Fai un campionato a parte da 20 anni".

Stessa cosa si può dire in occasione delle foto scattate insieme alla figlia, quanto mai apprezzate: "Mi piace come stai crescendo tua figlia, al contrario di molte, Skyler è spontanea, genuina e tu non hai la fobia di mostrarla sempre perfetta (sebbene sia bellissima di suo), con merletti e fronzoli vari", ha commentato una fan della showgirl. Insomma, nonostante sia lontano da anni dalla tv, la Canalis continua a piacere, sia in Italia che oltre Oceano dove vive.

