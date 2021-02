Kasia Smutniak, l'ex Pietro Taricone morto accanto a lei: "Fortunata io ad averlo tutto per me per 8 anni"

24 febbraio 2021 a

a

a

Kasia Smutniak è una modella e attrice nata in Polonia e naturalizzata italiana. Classe 1979 (è nata il 13 agosto, sotto il segno del Leone, a Pila, in Polonia), è nota (anche) per essere stata legata all'attore ex gieffino Pietro Taricone (tragicamente scomparso nel 2010 all'aviosuperficie di Terni), e in seguito al produttore cinematografico Domenico Procacci. La morte di Taricone è avvenuta appunto in seguito a un incidente di paracadutismo davanti agli occhi della stessa Kasia. I due hanno avuto una bimba, Sophie, nata nel 2004.

Kasia Smutniak, dopo Taricone l'amore per il produttore Procacci e i due figli



"Non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia - ha affermato in una vecchia intervista a Vanity Fair su Pietro Taricone -. Io ero accanto a lui. Se potessi scegliere un modo di morire, vorrei morire anche io così”. Poi ha aggiunto: “Era una persona speciale, unica, era molto sensibile. Io sono stata la più fortunata - ha ribadito - perché l’ho avuto per otto anni tutto per me". Per quanto riguarda alcune curiosità sul suo conto, ha rivelato che da bambina il suo sogno sarebbe stato quello di diventare un astronauta. E' contraria inoltre all'utilizzo di Photoshop nelle foto: "Ho paura di non somigliarmi", ha affermato in una intervista.

Pietro Taricone e la tragica morte a Terni. Una tragedia senza fine

Da segnalare infine che in memoria di Pietro, attraverso la Pietro Taricone Onlus, è stata costruita una scuola a Ghami, nel Mustang in Nepal. Kasia ha vissuto tutta la costruzione e ogni anno fa visita a quei bambini.

Grande Fratello, Cristina Plevani: "Ecco perché non parlo mai di Taricone"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.