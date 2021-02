Stella Pende, dal figlio Nicola con Tardelli alla bestemmia di Mastelloni che le costò il posto in Rai

24 febbraio 2021 a

Stella Pende è una delle giornaliste più famose in Italia. Confessione reporter su Rete4 è una delle trasmissioni che portano la sua firma, amatissima dal pubblico. Per quanto riguarda la sua vita privata, Stella Pende è nata a Roma, sotto il segno dei Pesci, il 24 febbraio 1951. Ben presto si è distinta nel corso della sua carriera come giornalista e conduttrice televisiva.

Ha avuto un figlio dalla relazione con la stella del calcio italiano Marco Tardelli, avvenuta all'indomani praticamente della vittoria della Nazionale italiana ai Mondiali di Spagna 1982. Tardelli era già stato sposato in precedenza e aveva avuto da quel legame la figlia Sara, la sua primogenita. Il nome del figlio è Nicola e fino a qualche tempo fa ha svolto la professione di modello. La storia d’amore tra Stella Pende e l’ex calciatore e allenatore sarebbe andata avanti per diverso tempo, precisamente dal 1982 al 1995, dopo essersi incontrati sul set di una trasmissione televisiva.

La trasmissione in questione era Mixer, di Giovanni Minoli, all'interno della quale Stella aveva la rubrica Sì però... Tra le curiosità sulla conduttrice e giornalista, c'è quella per cui fu allontanata dalla Rai dopo l’episodio della bestemmia pronunciata in diretta da Leopoldo Mastelloni nel suo format Blitz, passata alle cronache come la prima di tutta la storia televisiva italiana.

