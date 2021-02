La Caserma, sfida fra le nevi del Trentino con colpi di scena. Nuova avventura su Rai2

24 febbraio 2021 a

a

a

Nuove avventure per La Caserma, il programma di Rai2 in programma stasera, mercoledì 24 febbraio, in prima serata, alle 21.20. La trasmissione, seguita da un pubblico formato soprattutto da giovanissimi come fa sapere la Rai, si prepara a regalare nuove emozioni agli appassionati che hanno seguito fin dall'inizio questo originale programma. La Caserma mostra uno spaccato di vita militare e affascina per le immagini che mostra unite all'imprevedibilità di ciò che viene mostrato. Attenzione a ciò che accadrà stasera sulla rete della Rai.

La Caserma, otto nuovi ragazzi indossano la divisa: le prove nella puntata del docureality di stasera su Rai2

Nella puntata, una comunicazione ufficiale cambierà gli equilibri delle squadre: l’istruttore capo Daretti, comunicherà che da quel momento le squadre avranno un comandante e un vice comandante, figure intermediarie tra il gruppo e gli istruttori e non tutti i ragazzi saranno d’accordo con questa scelta. Un’improvvisa nevicata notturna, muterà completamente lo scenario a Levico (Trento) e di conseguenza, gli umori e i destini dei protagonisti. Anche le esercitazioni subiranno delle variazioni, ma verranno portate a termine con successo.

Stasera la terza puntata di La Caserma con un ospite d'eccezione | Video

Lo spirito di squadra prevarrà e finalmente, si volterà pagina. Tutti i partecipanti saranno pronti per una nuova sfida : un’esercitazione al Forte Belvedere, una tra le più grandi e meglio conservate fortezze italiane. Lo stress alle stelle getterà la matricola Cimadoro nello sconforto, ma i compagni saranno pronti a consolarlo.

"La Caserma - fa sapere una nota della Rai - è un programma prodotto in collaborazione con Blu Yazmine ed è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso".

Si tratta di un docureality militare, fatto di reclute e regole. Quattro settimane di jaja, con 21 ragazzi e ragazze si cimentano con la difficile e rigorosa disciplina militare. Un nuovo e imperdibile appuntamento televisivo dopo il travolgente successo di Il Collegio. Un esperimento sociale che sta giungendo alle battute finali e che stasera regalerà nuove emozioni.

La Caserma, appuntamento su Rai2: dalla lezione sui ragazzi del 1899 al ruolo del piantone notturno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.