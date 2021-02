Amici 2021, Linus stila la sua classifica dei cantanti: Enula e Ibla prime a pari merito

24 febbraio 2021 a

Un giurato d'eccezione per i cantanti di Amici 2021, il talent show curato da Maria De Filippi. Il direttore artistico di Radio Deejay, Linus (all'anagrafe Pasquale Di Molfetta), ha infatti ascoltato in esclusiva i cantanti nel corso del daytime di mercoledì 24 febbraio andato in onda alle 16,10 su Canale5. Linus ha riservato grandi complimenti a Ibla ed Enula, buoni giudizi anche per Leonardo e Aka7even, nonostante qualche imprecisione che Linus ha evidentemente sottolineato. Un po' troppo spavaldo Sangiovanni, che forse si è avventurato in una canzone troppo pretenziosa, ma d'altronde lui ha ribadito come sia nella scuola di Amici "per mettermi in gioco", ha commentato. Originale la versione di Sono un bravo ragazzo portata da Deddy. Alla fine la classifica di Linus ha visto a pari merito al primo posto Ibla ed Enula.

C'è da segnalare anche altre curiosità sul talent show, con Raffaele in primo piano per via degli apprezzamenti tutt'altro che favorevoli da parte di Rudy Zerbi nei suoi confronti. Un atteggiamento quello dell'insegnante che potrebbe costargli caro in ottica serale. Stesso discorso per la ballerina Martina Miliddi, messa in discussione pure dalla sua docente Lorella Cuccarini, ed Esa, all'ultimo posto nella classifica delle radio. Vedremo gli sviluppi. Oltre ai daytime, da ricordare la puntata speciale del sabato dalle 14 su Canale5.

