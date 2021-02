Uomini e donne, Elena si dichiara a Giacomo. Massimiliano la snobba e si gusta un caffè | Video

24 febbraio 2021 a

Simpatico siparietto nella puntata di mercoledì 24 febbraio di Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì dalle 14,45 su Canale5. Tutto è partito da una dichiarazione della corteggiatrice Elena, venuta in trasmissione esclusivamente per Giacomo, uno dei nuovi tronisti insieme a Massimiliano e alla curvy Samantha.

"Innanzitutto ringrazio te, Maria, per avermi dato questa opportunità - ha esordito la ragazza - volevo dire che sono qui esclusivamente per Giacomo, gli ho già mandato un messaggio. Tenevo a dire questo, non sono qui per farmi vedere. Quindi se non ti interesso puoi mandarmi via", ha concluso Elena. Il tronista dal canto suo è invece rimasto soddisfatto delle parole della corteggiatrice e l'ha ovviamente invitata a rimanere.

Elena si dichiara a Giacomo, la reazione di Massimiliano

Curiosa la reazione dell'altro nuovo tronista, Massimiliano, il quale ha detto la sua quasi con distacco, gustandosi tranquillamente un caffè nello studio: "Apprezzo la tua sincerità, puoi tranquillamente andare con Giacomo", ha detto, per poi aggiungere: "Finalmente mi gusto questo caffé, una grande emozione", ha sottolineato. Un atteggiamento - quello del tronista romano - che ha suscitato l'ilarità da parte dell'opinionista Gianni Sperti. Con lui, Giacomo e Samantha siamo certi che ne vedremo delle belle.

