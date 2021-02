Grande Fratello Vip 5, Rosalinda a Dayane: "Il tuo affetto per me è inferiore all'odio verso Stefania" | Video

24 febbraio 2021 a

a

a

Ancora un confronto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, dopo la puntata di lunedì 22 febbraio nella quale hanno litigato furiosamente e soprattutto la modella brasiliana ha mandato al televoto contro Stefania Orlando l'ormai ex amica. La Mello spiega di aver agito di istinto, mentre non ha fatto alcun tipo di ragionamento strategico, essendo già finalista: "E' uscito fuori il sentimento che provavo per te, ma tu sai queste cose, non è una novità”, ha spiegato. Rosalinda però non è d’accordo, ricordando come in precedenza fossero andate in confessionale insieme e l’amica aveva espresso il desiderio di vederla in finale. L'attrice confida di essere rimasta male e offesa, per poi elencare tutto ciò che ha trovato sbagliato nelle parole di Dayane: “Hai detto che mi comporto da attrice e mi hai fatto tornare indietro, hai anche detto che io ti ho abbandonata. Tuo fratello mi ha ringraziata per esserti stata vicina come avrebbe voluto fare lui e poi mi ha accusata di approfittare di te. Ho compreso la tua necessità di avvicinarti ad altre persone, ma allora perché tu non hai capito che anche io ho avuto la stessa necessità?”, ha sottolineaeto ancora Rosalinda.

Il confronto tra Dayane e Rosalinda

Dayane la ascolta attentamente, ma al tentativo di indicarle le amicizie sbagliate Rosalinda taglia corto il discorso, svelando di ritenere che la scelta della brasiliana è stata dettata dal desiderio di liberarsi di Stefania oppure proprio di lei. Tuttavia il risultato le appare ironicamente scontato: “Ti beccherai Stefania in finale e cosa avrai risolto?”, ha chiesto la Cannavò provocatoriamente. "Vuol dire che l’affetto che senti per me è inferiore all’astio che provi verso Stefania”, ribadisce.

Grande Fratello Vip 5, Dayane tradisce Rosalinda e la manda al televoto. Tommaso e Stefania: "Sei falsa" | Video

Le due quindi ritornano sui vari momenti che le hanno viste separate, le rispettive frequentazioni con gli altri concorrenti, nonché le nomination di Rosalinda a Giulia Salemi e Sonia Lorenzini, criticate ferocemente da Dayane, il rimpianto per l’allontanamento delle ultime tre settimane. Proprio quando le due sembrano intendersi qualcosa le fa agitare, alzando nuovamente i toni della discussione. Nonostante le due tentino di capirsi un vero e proprio perdono non c’è: ognuna resta convinta delle proprie ragioni, per quanto si dicano pronte a esserci l’una per l’altra nella vita al di fuori della casa. La sensazione in realtà è che alla fine non sarà così. Le strade tra Rosalinda (attesa da Andrea Zenga) e Dayane (che rivedrà la figlia dopo quasi sei mesi) sembrano destinate a separarsi.

Grande Fratello Vip 5, nella casa tutti contro Dayane Mello. Ma lei: "Sono fatta così, imprevedibile" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.