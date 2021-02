Il cantante mascherato 2, gli scommettitori danno il vincitore

24 febbraio 2021 a

a

a

Venerdì 26 febbraio 2021 è in programma l'attesa finale de Il Cantante mascherato, la seconda edizione del fortunato format che va in onda alle ore 21.20 su Rai1. Il programma condotto da Milly Carlucci, vede quattro maschere ancora in gara. Si tratta di Orsetto, Pappagallo, Farfalla e Lupo. La trasmissione si aprirà con lo spareggio fra Orsetto e Farfalla: uno dei due verrà eliminato e in gara per il successo finale resteranno a quel punto solo tre personaggi (la trasmissione è partita con nove maschere per cinque puntate). Lo spareggio in questione doveva tenersi in chiusura della puntata di venerdì scorso, ma l'ora tarda ha rimandato il nome del vincitore e quindi dello sconfitto che dovrà rivelare l'identità nascosta sotto la maschera.

Il Cantante mascherato 2, Lupo, Farfalla, Orsetto e Pappagallo: chi sono i concorrenti. I nomi nuovi per la finale

Il cantante mascherato prevede che una giuria in studio più due investigatori, riescano a capire da modo di cantare (la voce è camuffata) e di muoversi, chi è il vip nascosto dietro la maschera. L'identità viene svelata ad ogni eliminazione di personaggio. Il vincitore verrà smascherato per ultimo. Su questa trasmissione si scommette anche e gli scommettitori prevedono un testa a testa tra Farfalla e Pappagallo per la finale de "Il Cantante Mascherato". Secondo agipronews.it, Farfalla spicca nelle previsioni dei bookmaker, nonostante lo spareggio ancora da affrontare contro Orsetto.

Il Cantante mascherato 2, spareggio Orsetto e Farfalla: si fa tardi, identità verrà svelata nella finale

Sul tabellone Snai la vittoria della concorrente - tra le ipotesi sulla sua identità ci sono Mietta, Anna Tatangelo e Serena Autieri - è a quota 2,50, alla pari con il Pappagallo, per il quale sono in ballo Red Canzian e Christian De Sica. Più alta, e anche in questo caso identica, l'offerta per gli altri due concorrenti: Orsetto e Lupo, sul cui volto c'è maggiore indecisione, sono entrambi a 4,50. E' insomma la Farfalla la maschera che appare un passo avanti a tutti e fra tre giorni conosceremo il suo volto come quelli degli altri tre personaggi misteriosi rimasti in lizza.

Il cantante mascherato 2, svelata l'identità del Gatto e c'è chi ha indovinato il vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.