Oroscopo del Corriere di oggi giovedì 25 febbraio: le previsioni dei segni zodiacali

Oroscopo del Corriere di oggi giovedì 25 febbraio 2021, ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle: le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE

Ciò che per voi sembrerebbe scontato, potrebbero non esserlo per gli altri. Il consiglio è dunque quello di parlare sempre chiaro.

TORO

A volte è necessario perdersi per ritrovarsi. In questi giorni non avete certezze, questo però non dovrebbe turbarvi troppo.

GEMELLI

Alcune persone tendono ad abusare della vostra gentilezza e del vostro buon cuore. Fatevi rispettare! Non siete lo zerbino di nessuno.

CANCRO

Avete fatto una scelta e ora non si può tornare indietro: ne va della vostra coerenza, ma anche e soprattutto del vostro benessere.

LEONE

“E' intelligente, ma non si applica”. Quante volte ve lo ripetevano, a scuola. Forse è arrivato il momento per impegnarvi a fondo.

VERGINE

Tendete spesso a pensare pensare a chi vorreste essere, lasciando indietro chi siete. La realtà è importante tanto quanto le aspirazioni.

BILANCIA

In amore non sono importanti le definizioni, ma piuttosto le sensazioni date dallo stare insieme e il modo in cui ci si relaziona.

SCORPIONE

Per ravvivare il rapporto con il partner potrebbe essere necessario lasciare campo libero a qualche trasgressione o fantasia inusuale!

SAGITTARIO

Potrebbe bastare un nonnulla per rendervi sgradita questa giornata. Fortunatamente avete accanto qualcuno che vi ama.

CAPRICORNO

Oggi sarà una giornata difficile, soprattutto perché non riuscite a concentrarvi. La vostra dolce metà ha un antidoto per farvi tornare in voi stessi.

ACQUARIO

Non esasperate gli animi di chi vi circonda con continui cambiamenti di programma. Non è importante quello che si fa, ma con chi lo si fa.

PESCI

Cercate di prendere una decisione definitiva nella vostra vita sentimentale. C’è chi non è più disposto ad aspettare i vostri capricci.

