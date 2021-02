Belen, baci con Spinalbese e intimo sexy. "Mia figlia Luna Marie? Speriamo almeno lei mi somigli" | Foto

24 febbraio 2021 a

Momento magico per Belen Rodriguez, che non nasconde né in tv (sabato 20 febbraio è stata protagonista di una lunga intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin su Canale5), né sui social, con il suo profilo Instagram, dove può contare su quasi 10 milioni di follower, letteralmente invaso da suoi scatti insieme al compagno Antonino Spinalbese. La coppia è in attesa di una bambina, il secondo figlio per la Rodriguez dopo quello avuto con l'ex marito Stefano De Martino, Santiago, nato nel 2013. "Speriamo che almeno lei mi somigli", si è lasciata scappare Belen nel corso dell'intervista alla Toffanin.

L'ultima immagine pubblicata su Instagram da Belen è un bacio appassionato con Antonino, con tanto di cuore nella didascalia. Senza dimenticare il lato sexy, visto che sempre su Instagram la Rodriguez ha postato un altro scatto in cui la conduttrice di Tu si que vales appare sensuale in un completo intimo mentre è intenta a provare un paio di scarpe con tacchi a spillo. "Vestita di promesse, di cielo e di me stai da Dio", ha scritto Belen, citando una frase di Fabrizio Caramagna.

Ed evidentemente è l'attuale stato d'animo della showgirl argentina, che chiamerà la bimba nascitura Luna Marie, come lei stessa ha rivelato sempre a Verissimo. Ma cosa significa questo nome? Luna rappresenta l’astro, la brillantezza, la personificazione della dea che lo rappresenta nella mitologia romana, mentre Marie, che è la variante francese di Maria, è innanzitutto il primo nome della Rodriguez e ovviamente un chiaro riferimento alla Vergine Maria e ad altre donne della Bibbia. Può tuttavia essere tradotto come "Amata da Dio", "ribellione", "principessa".

Antonino Spinalbese, l'ex hairstylist ora fotografo fidanzato con Belen

