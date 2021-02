Simone Salvini, lo chef vegano specialista del carpaccio di tempeh: la parodia di Maurizio Crozza | Video

24 febbraio 2021 a

a

a

Simone Salvini è uno chef vegano, tra i più apprezzati in Italia e non solo. Salvini è stato oggetto anche di una parodia di Maurizio Crozza, attraverso il personaggio di Germidi Soia.

Nato a Firenze nel 1969, lo chef ha studiato Lettere e Filosofia all’Università degli studi di Firenze e ha preso un dottorato in Psicologia a indirizzo storico con specializzazione ayurvedica. Nel 2015 ha partecipato all'Expo milanese, occupandosi di ristorazione a padiglione del Biologico e del Naturale per conto di Alce Nero, mentre a giugno dello stesso anno ha inaugurato il ristorante Lord Bio di Macerata, dedicato all’alta cucina naturale. Da qualche anno vive tra Milano e Bologna ed è impegnato in un ambizioso progetto in collaborazione con Funny Veg Srl, editore di FunnyVegan. Sul suo sito ufficiale, Simone Salvini condivide alcune delle sue ricette.

Asia Argento, l'amore con Anthony Bourdain: "Finalmente un uomo, non un pappamolle". Poi il suicidio dello chef

Tra le più particolari c'è il carpaccio di tempeh marinato con intingolo di soia, adatto anche alle persone celiache, e una deliziosa bavarese di maionese allo zafferano cotta al vapore con blinis di castagne. Salvini è famoso appunto al grande pubblico (anche) per la spassosa imitazione parodia che il comico genovese Maurizio Crozza ha proposto nel suo Crozza nel Paese delle Meraviglie andato in onda su La7 tra il 2012 e il 2016. Tutto nasce da un episodio di Vegetale, programma di cucina vegana di Gambero Rosso Channel condotto dallo stesso Simone Salvini e Nick Difino. Il dialogo tra i due spesso si fa comico, soprattutto quando parlano del fatto che una zucca, ferita dal taglio del coltello, può addirittura arrivare a lacrimare. E' proprio a questo scambio che si è ispirato Crozza per costruire il personaggio di Germidi Soia, chef vegano esperto di cucina vegetariana, ayurvedica e crudista. Una parodia che tuttavia lo chef Salvini ha commentato sempre con il sorriso.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Corinne Clery: poi Gaia Servadio e lo chef Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.