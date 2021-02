Gaia Servadio, la figlia Allegra è l'ex moglie di Boris Johnson: "Per fortuna non hanno avuto bambini insieme"

24 febbraio 2021 a

Gaia Servadio è una scrittrice, biografa e artista italiana, nata a Padova nel 1938. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Il Mondo di Mario Pannunzio e in seguito con La Stampa, la Bbc e la Rai. Il 6 settembre 1997 ha commentato con Giulio Borrelli e Paolo Frajese la diretta di Rai1 del funerale di Lady Diana. Attualmente collabora con The European e al Corriere della Sera. In Italia è stata insignita del titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica dal presidente Sandro Pertini e nel 2013 Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Vive dal 1956 a Londra sempre dividendosi tuttavia tra Inghilterra e Italia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata, dal 1961 al 1989, con lo storico britannico William Mostyn-Owen. Dal matrimonio sono nati i suoi tre figli: Owen, Allegra (è stata la prima moglie del politico britannico Boris Johnson) e Orlando. Si è quindi risposata con Hugh Myddelton Biddulph. Il suo ultimo romanzo si intitola Giudei, dove si intrecciano le vicende di due famiglie ebree devastate dalle leggi razziali, e che è ispirato alla sua stessa storia.

Tornando alla secondogenita Allegra, dal 1987 al 1993 è stata sposata con l'attuale premier britannico Boris Johnson. "Boris non mi è mai piaciuto - ha affermato in una vecchia intervista -. Con Allegra si erano conosciuti a Oxford. Quando hanno deciso di sposarsi e per quanto mi riguarda ho fatto di tutto per dissuadere mia figlia. Non mi piaceva che fosse di destra, ma soprattutto non mi piaceva il carattere. Per lui la verità non esiste. Per fortuna lui e Allegra non hanno avuto figli. Poi lei - ha aggiunto - si è resa conto di quanto si fosse sbagliata".

