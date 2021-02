Corinne Clery, un occhio bruciato a 15 anni da un fidanzato geloso: il rapporto difficile con il figlio Alexandre

24 febbraio 2021 a

Corinne Clery è un'attrice francese, molto famosa anche in Italia. Nel 1979 conquistò pure James Bond e nel nostro Paese, oltre ad aver girato alcune commedie sexy negli anni Settanta e Ottanta, ha partecipato ad alcuni reality show.

Nata il 23 marzo 1950, Corinne Clery è lo pseudonimo di Corinne Piccolo. Per quanto riguarda la sua vita privata, all’età di 15 anni ha avuto un terribile incidente quando un suo fidanzato geloso le bruciò un occhio con un petardo. Infatti, come ha dichiarato a Io e te, programma di Pierluigi Diaco dello scorso anno, non ci vede molto da quell’occhio. Nel 2017 ha fatto discutere la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip insieme a Serena Grandi, attrice e volto noto del mondo dello spettacolo italiano che aveva condiviso con la Clery l’ex marito Beppe Ercole. In seguito, come hanno raccontato le due sempre a Io e Te, si sono riappacificate.

Dopo la fine del programma le due si sono incontrate privatamente e la loro amicizia è sbocciata nuovamente, tanto che la Grandi passa le vacanze a casa della Clery. Ancora relativamente alla sua vita sentimentale, da un primo matrimonio celebrato a soli 19 anni è nato il figlio Alexandre, con il quale ha un rapporto complicato e non parlerebbe da anni, come lei stessa ha rivelato al magazine F. Si è sposata in seconde nozze con Beppe Ercole, con cui è rimasta fino alla morte di quest’ultimo nel 2010. Ha avuto quindi una storia con l'attore e conduttore televisivo Angelo Costabile, più giovane di lei di 27 anni. Storia terminata nel 2019.

