Uomini e donne, la curvy Samantha ha già conquistato Tina e il pubblico: novità tra Riccardo e Roberta

24 febbraio 2021 a

Torna come di consueto l'appuntamento con Uomini e donne, il people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45.

Nella puntata di mercoledì 24 febbraio è possibile che si vedrà di nuovo protagonista la bella Samantha Curcio, la nuova tronista curvy che ha già fatto breccia tra il pubblico e tra gli opinionisti della trasmissione, con Tina Cipollari che si è subito complimentata con lei perché “bella tonica”. Il riferimento, neanche troppo velato, è alle critiche fatte dalla stessa Samantha nei confronti di Gemma Galgani, storica rivale della Cipollari. Gemma che dal canto suo continua ad avere poca fortuna in amore.

Intanto dopo la puntata d'esordio Samantha è stata al centro di un diverbio con Armando Incarnato, un diverbio che ha portato il cavaliere a scontrarsi con Riccardo Guarnieri. A proposito di quest'ultimo, non sono escluse delle novità relativamente al suo rapporto con Roberta Di Padua. Tornando a Samantha, a 30 anni ha voglia di innamorarsi e continuerà ad accogliere i suoi corteggiatori. Quel che è certo è che la vedremo coinvolta, visto il suo carattere, anche in diverse discussioni in studio.

