Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Corinne Clery: poi Gaia Servadio e lo chef Salvini

24 febbraio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Serena Bortone e il talk show Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 dalle 14 dal lunedì al venerdì. Tanti come sempre i temi affrontati e gli ospiti pure nella puntata di mercoledì 24 febbraio. In studio l'attrice Corinne Clery, protagonista delle pellicole del cinema italiano anni Ottanta, con le commedie sexy che la facevano da padrone.

Elisabetta Sgarbi: regista, editrice e non solo. La sorella di Vittorio protagonista del mondo culturale

Corinne ripercorrerà quegli anni e svelerà qualcosa della sua vita privata. Tra gli ospiti anche la scrittrice Gaia Servadio e lo chef Simone Salvini, con il quale probabilmente si affronterà anche la tematica delle difficoltà dei ristoratori, chiusi praticamente ormai da oltre un anno.

Oggi è un altro giorno, Costanzo tra gli ospiti di Serena Bortone: poi Conti, Simona Tagli e i fratelli Lavia

Nella puntata di mercoledì 24 febbraio torna pure la rubrica Massimo 5 minuti, curata da Massimo Cannoletta, che dopo l'esperienza a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e grazie al quale ha vinto oltre 230.000 euro, si è ritagliato uno spazio importante nella trasmissione della Bortone in cui può divulgare informazioni culturali sicuramente interessanti. E ancora spazio all'attualità politica e agli affetti stabili. Appuntamento su Rai1 dunque con Serena Bortone a partire dalle 14.

Barbara Foria, il piano b da avvocato e il tifo per il Napoli. "Cosa guardo in un uomo? A 40 anni il congiuntivo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.