Chiara Nasti, gambe e scollatura in bella vista. Nicolò Zaniolo non resiste e commenta: "Troppo bella" | Foto

Chiara Nasti ancora super sexy sui social. La blogger e modella da quasi 2 milioni di follower su Instagram ha regalato ai suoi fan l'ennesimo scatto mozzafiato. Una foto in cui è immortalata con un vestitino nero che non lascia molto spazio all'immaginazione, con gambe in bella vista e scollatura hot. Probabilmente a scattare la foto sarà stato il talento della Roma, Nicolò Zaniolo, con il quale fa ormai coppia fissa da qualche settimana e hanno pure un tatuaggio in comune.

"Troppo bella", il commento postato dal giocatore, ancora convalescente dopo l'infortunio rimediato in Nazionale al ginocchio ma dovrebbe tornare in campo intorno alla metà di aprile. La sua vita privata intanto è finita sotto i riflettori, prima per il flirt con Madalina Ghenea che ha messo fine a quello con la fidanzata storica Sara Scaperrotta, poi con la gravidanza di quest'ultima proprio dopo la fine del rapporto con l'ex Inter. Zaniolo ha già annunciato che si assumerà tutte le responsabilità da padre ma che non è più innamorato di Sara.

E così ora sta frequentando la sexy blogger, che tra i suoi corteggiatori aveva, stando almeno ai ben informati, pure il fuoriclasse brasiliano del Psg, Neymar. Ora l'amore con Zaniolo, con l'auspicio che anche dal punto di vista professionale Nicolò riesca finalmente a trovare un po' di serenità.

