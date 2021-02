Matrimonio a prima vista 2021, Martina e Francesco: calendario sexy poi colpo di scena alla reunion, lei scappa

24 febbraio 2021 a

Matrimonio a prima vista 2021, sembra tutto filare liscio fra la coppia di Roma, Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. E invece no. Sulla piattaforma a pagamento Discovery+ per gli abbonati, in attesa che venga trasmesso in chiaro su Real Time, è stato rilasciato il nuovo episodio il 23 febbraio. Martina e Francesco è una delle tre coppie del docureality e appare come quella che nella quotidianità ha iniziato a consolidare il rapporto. Un rapporto nato fra sconosciuti che - come vuole l'esperimento sociale - si sono visti per la prima volta solo all'altare (matrimonio a Santa Severa sul litorale romano). Dopo il tatuaggio fatto insieme e l'esperienza alla scuola di cucina, dopo le ammissioni della relazione che cresce e una cena con l'amica di Martina che era in coppia col compagno (sono andati a casa della coppia sposata nel docureality), ecco l'iniziativa inaspettata e poi il colpo di scena.

Dapprima Francesco propone un calendario a Martina, che accetta divertita la proposta. I due sono ormai inseparabili anche se la ragazza di Acilia aveva espresso tutte le sue riserve a inizio del matrimonio legate alla sua visione del futuro in coppia, da sempre negativa. Ma la coppia sembra andare, funzionare così ecco il calendario con aspetti divertenti e sexy fatto di fotografie mese per mese che esaltano l'affinità di coppia, la bellezza di lei e la simpatia e originalità del tassista tifoso della Lazio.

Il colpo di scena arriva nella reunion fra le tre coppia del docureality. Al momento di sedersi a tavola scoppia una lite fra Francesco e Martina: lei esce, abbandona tutti mentre Francesco spiega ai ragazzi davanti alle telecamere che cosa è successo e punta l'indice sul muro che alza la ragazza rispetto anche a questioni insignificanti. Martina tornerà poi per il brindisi per Fabio, marito di Clara, che compie gli anni. L'altra coppia è quella fra Salvo e Santa il cui futuro nella scelta finale appare segnato.

