Mara Venier, la bufala del "marito morto". Lei: "Vergognatevi, sta bene" e i vip commentano

Una terribile bufala che ha fatto arrabbiare non poco "Zia Mara" tanto che il suo post nell'account Instagram, è stato durissimo e ha provocato commenti da parte di molti vip dello spettacolo. Ma non solo.

Circola infatti in rete una terribile fake news sul marito di Mara Venier che viene dato per morto. Tutto falso: Nicola Carraro sta benissimo come ha precisato la conduttrice di Domenica In su Instagram dopo aver visto la triste bufala. Mara ha iniziato a ricevere dei messaggi in cui le chiedevano cosa fosse accaduto al marito. Tutto immotivato. La conduttrice ha ripreso così la notizia su Instagram e ha chiarito che suo marito è vivo e sta benissimo, ha soltanto mal di denti. “Ma che ca…o scrivete! Vergognatevi!”, ha scritto prima di dire che sta ricevendo diversi messaggi. Poco dopo ha modificato il messaggio e ha aggiunto anche questo: “Siete delle me…e!”.

Tanti i commenti al post. Laura Pausini ha scritto: "Che vergogna Mara.. mi dispiace per quello che state vivendo.. un bacio grande a te e a Nicola".

Non è la prima volta che succede una cosa del genere a un personaggio famoso, non a caso in tanti le hanno espresso solidarietà e vicinanza. Non solo persone comuni e suoi fan, ma anche tanti vip. Nei commenti ci sono infatti i messaggi oltre chedi Laura Pausini di cui vi abbiamo già riferito, anche di Elisabetta Gregoraci e Max Giusti per citarne alcuni. E poi le parole di Elena Santarelli, che ha vissuto sulla sua pelle la stessa esperienza.

La Santarelli ha scritto a Mara a commento del post in questione, che sono circolate fake news anche su suo figlio, che ha lottato e vinto contro il cancro. Il commento al post sull'accaduto è arrivato anche da parte di Nunzia De Girolamo: "Incredibile, che vergogna".











