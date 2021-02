Barbara Foria, il piano b da avvocato e il tifo per il Napoli. "Cosa guardo in un uomo? A 40 anni il congiuntivo"

23 febbraio 2021 a

Barbara Foria è una delle protagoniste della comicità italiana. Nata a Napoli il 18 agosto del 1975, sotto il segno del Leone, è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata.

Di lei si sa che è laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. L’attrice è anche un avvocato, regolarmente iscritta all’Albo “per avere sempre assicurato un piano B”, ha dichiarato in una vecchia intervista a Io Donna. Nel 2020 è entrata nel cast di Quelli che il calcio: tra le sue imitazioni esilarante quella di Serena Bortone.

Sempre a Vanity Fair ha svelato di aver vissuto una storia d’amore importante, in cui non è mancata l’idea di avere dei figli. Su cosa guarda in un uomo, la comica sembra non avere molti dubbi, e si esprime da par suo con una battuta: “A 20 anni il carattere, a 30 il conto corrente e a 40 il congiuntivo". E' tifosa del Napoli.

