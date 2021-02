Paola Di Benedetto, auguri speciali al fidanzato Federico Rossi ex Benji e Fede: "Sopportarti a volte è difficile" | Foto

23 febbraio 2021 a

Paola Di Benedetto è una delle showgirl più affermate della tv italiana. Nata l'8 gennaio 1995, è stata Madre Natura di Ciao Darwin, ma anche concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip 4 e conduttrice nel 2020 di Disconnessi on the road. Per quanto riguarda la vita privata, spesso è stata al centro del gossip per via delle sue storie d'amore.

La soubrette ha fatto coppia fissa per alcuni anni con il calciatore Matteo Gentili. La relazione è terminata nel 2018, poco prima che lei partisse per l’Honduras a L’Isola dei Famosi. Durante la sua partecipazione al reality, tra la Di Benedetto e Francesco Monte - storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez - è scoccata la scintilla. La coppia, però, dura solo alcuni mesi. "Non ha superato la fine della storia con la Rodriguez", dirà qualche tempo dopo la stessa Paola.

Attualmente la Di Benedetto è fidanzata con Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede, scioltosi un anno fa circa. Proprio lunedì 22 febbraio, la bella Paola ha dedicato un post su Instagram al fidanzato per il suo compleanno: "Buon compleanno: sopportarti a volte è difficile, ma sono certa farai grandi cose", ha scritto nella didascalia a corredo dell'immagine.

