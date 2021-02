Andrea Delogu, il matrimonio in crisi con Francesco Montanari: lei è cintura nera di karate

23 febbraio 2021 a

a

a

Andrea Delogu è una delle conduttrici più apprezzate della tv italiana. Nata a Cesena il 23 maggio del 1982 sotto il segno dei Gemelli. La sua è stata un’infanzia particolare, che viene trascorsa per buona parte nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori (Walter Delogu e Titti Peverelli), che lì si sono conosciuti. Andrea ha raccontato l'esperienza anche nel romanzo del 2014, La collina, scritto insieme ad Andrea Cedrola. E' sposata dal 2016 con l'attore Francesco Montanari, il Libanese della serie Romanzo Criminale.

Stefano De Martino, i post su Instagram e i commenti di Andrea Delogu: "Ma siamo solo amici, non ci sto provando" | Foto

Nel 2021 si vocifera di una crisi tra di loro, sebbene non ci sia nulla di certo. Tra le curiosità sul suo conto, ha un tatuaggio sulla spalla con la scritta “dancing in the dark”.

Andrea Delogu, il padre Walter "braccio destro" di Muccioli a San Patrignano

Ha rivelato di essere dislessica, e di averlo scoperto solo da adulta e di aver sofferto di depressione. E' cintura nera Secondo dan di karate. Nel febbraio 2021 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per aver condotto, insieme a Flavio Insinna, lo speciale tv Tutti a scuola.

Stasera tutto è possibile, su Rai2 il comedy show con Stefano De Martino: gli ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.