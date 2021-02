L'Eredità, Guglielmo e il futuro da avvocato: il campione cerca il bis. Fiorella e Raffaella tra le rivali

23 febbraio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento con L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. A difendere il titolo di campione ci sarà Guglielmo, futuro avvocato. Nella puntata di lunedì 23 febbraio ha conquistato il titolo grazie alla vittoria del Triello contro la campionessa uscente Fiorella e Raffaella, su una domanda legata a Maria Montessori.

Ma per Guglielmo non c'è stata fortuna al gioco finale della Ghigliottina. Dopo le parole Vecchio, Concerto, Parlare, Avanti e Veneziano non ha trovato la giusta soluzione, che era il termine Adagio. Per lui dunque niente 52.500 di montepremi.

Ci riproverà ovviamente martedì 23 febbraio, ma dovrà affrontare la concorrenza rappresentata soprattutto da due donne: Fiorella e Raffaella, che essendo arrivate fino al Triello sono di diritto ammesse alla prossima puntata.

