Stasera tutto è possibile, su Rai2 il comedy show con Stefano De Martino: gli ospiti

Torna in prima serata su Rai2, a partire dalle 21,20, la quinta edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Si cimenteranno nelle prove Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, ospiti fissi della trasmissione.

Durante la serata saranno inoltre presenti Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso. Nella quinta puntata dello show saranno riproposti i giochi che lo hanno reso celebre, come La Stanza Inclinata, Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step e lo Speed Quiz. Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino, porterà sul piccolo schermo tanti ospiti e, soprattutto, allegria.

In un momento difficoltoso come quello che stiamo vivendo, in Italia e nel mondo, a causa della pandemia Covid, il programma con al timone l’ex ballerino si ripropone di coinvolgere i telespettatori grazie alla leggerezza che lo contraddistingue. La location scelta è il palco dell’Auditorium Rai di Napoli. Appuntamento dalle 21,20 su Rai2.

