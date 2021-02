Ivan Urgant, il re degli show in Russia: "La tv italiana? Un vecchio presentatore con una bella ragazza accanto"

23 febbraio 2021 a

Ivan Urgant è un famosissimo conduttore russo. Nato a Leningrado il 16 aprile 1978 da una famiglia di attori, Andrei Urgant e Valeriya Kiseleva, subito dopo la nascita i genitori si sono divisi e così Ivan ha vissuto con la madre e il patrigno.

Ha inizialmente lavorato da giovane come cameriere, barista per poi essere anche ospite in spettacoli notturni nei club. Nel 1999 ha iniziato a collaborare in varie stazioni radio di San Pietroburgo, per poi essere protagonista in televisione come conduttore del programma Petersburg Courier su Canale5. Poi si è trasferito a Mosca continuando il suo lavoro in radio.

Dopo appena due anni è apparso alla televisione di Mosca sul canale televisivo Mtv Russia. Da sempre è un fan della tv italiana: "La adoro - ha svelato in una vecchia intervista -. Se vengo in Italia, la guardo sempre. Accendo la tv, metto sul primo canale, su Rai1, e c’è sempre un vecchio presentatore con una bella ragazza accanto. Dicono quattro parole e poi, semplicemente, cantano”.

