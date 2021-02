Al Bano, gli inizi con il Clan di Adriano Celentano: "Il pomeriggio con loro, la mattina facevo il metalmeccanico"

23 febbraio 2021 a

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più conosciuti in Italia e non solo. Tanti i suoi successi nel mondo, soprattutto in Russia. Oltre alla sua vita privata, caratterizzata dai due matrimoni con Romina Power e Loredana Lecciso, con le quali ha avuti rispettivamente quattro e due figli, sono tante le curiosità sul suo conto legate anche agli inizi della carriera.

Forse infatti non tutti sanno che Carrisi si esibì con il Clan di Adriano Celentano: "Nel Clan Celentano operavano anche il fratello di Adriano, Alessandro, Miki Del Prete e Pino Massara, mi fecero un contratto con l’altra etichetta del Clan che era la Fantasy. Lì ho inciso il mio primo disco, ho fatto le mie prime serate ma, soprattutto, ho cantato nella prima parte in alcuni concerti di Adriano Celentano. E' stata una scuola eccezionale - ha raccontato in una vecchia intervista -. Al mattino stavo in una fabbrica di metalmeccanici, nel pomeriggio stavo nel Clan Celentano, pensa che sdoppiamento di personalità in una stessa giornata. Ho vissuto un sogno che poi si è trasformato in speciale realtà".

