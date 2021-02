Roberto Vecchioni, tre figli con la seconda moglie Daria Colombo: fondò il Movimento dei Girotondi

23 febbraio 2021 a

Roberto Vecchioni è uno dei cantautori più importanti nel panorama della musica italiana. Tra i suoi più grandi successi Samarcanda, Luci a San Siro e Stranamore. Per quanto riguarda la vita privata, Vecchioni si è sposato la prima volta nel 1973 con Irene Bozzi. Durante il loro matrimonio è nata la primogenita Francesca. In seguito il cantautore si è sposato per una seconda volta nel 1981 con Daria Colombo, giornalista e scrittrice italiana. Dalla loro unione sono nati altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo.

Casse 1955, Daria Colombo è nata a Verona il 13 aprile sotto il segno dell’Ariete ed è figlia dell’ex senatore Vittorino Colombo. Di professione fa la giornalista, anche se all’inizio della sua carriera lavorativa ha iniziato nel mondo teatrale e cinematografico.

Grazie alle sue doti di scrittrice, ha collaborato negli anni con importanti testate giornalistiche come Il Corriere della Sera e L’Unità. Oltre al lavoro, però, sin dai primi anni Duemila Daria Colombo si è impegnata nel sociale, fondando Il Movimento dei Girotondi - un movimento a salvaguardia della giustizia italiana - insieme ad altre associazioni a sostegno dei bambini di strada, soprattutto in Kenya.

