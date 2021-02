Amici 2021, Lorella Cuccarini carica Martina in lacrime: "Adesso deve venir fuori la donna" | Video

23 febbraio 2021 a

Momento difficile per Martina Miliddi ad Amici 2021, il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Nello speciale di sabato 20 febbraio la professoressa Lorella Cuccarini ha sospeso la maglia d'oro alla ballerina per il suo atteggiamento scostante. Dopo la puntata Martina in lacrime si è trattenuta in casetta con i compagni. "Non piaccio a nessuno", ha detto relativamente ai commenti di molti spettatori che l'hanno criticata.

Maria De Filippi ha provato a consolarla, rimarcando il fatto di come la stessa Martina dovesse soffermarsi di più sui commenti positivi, senza dimenticare gli applausi del pubblico in studio e quelli delle "colleghe" Giulia e Rosa.

Successivamente Martina ha avuto un confronto con la sua docente Lorella Cuccarini: "Sono sempre forte ma dopo un po' crollo anche io", ha confidato all'insegnante. Lorella ha subito replicato: "Dobbiamo crescere e ti serve aiuto. Siamo qui per questo. Adesso deve venir fuori la donna", ha sottolineato la Cuccarini. E chissà se ora con questa nuova carica Martina ripartirà a dimostrare il suo talento.

