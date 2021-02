Uomini e Donne, Samantha Curcio nuova tronista: "Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici"

23 febbraio 2021 a

Uomini e Donne, arriva la nuova tronista. Si chiama Samantha Curcio e ha 30 anni. E' nata Sapri in provincia di Salerno. Scopriamo chi è la nuova protagonista del dating show di Canale5 in onda alle ore 14.45 condotto da Maria De Filippi. C'è subito grande attenzione per la tronista curvy. Affascinante, spigliata e simpatica che non ha fatto segreto dei problemi avuti con il cibo che ne hanno condizionato l'esistenza.

Samantha è cresciuta in una famiglia del sud molto unita, fatta di principi, severità e amore per il cibo. Ha un bellissimo rapporto con la mamma, il papà, la sorella maggiore e l’amatissima nonna. Finito il liceo si è trasferita a Roma per studiare giurisprudenza ma le mancano ancora due esami alla Laurea. Per mantenersi agli studi ha lavorato come cassiera in un bar.

Sin da bambina Samantha si è sempre sentita “diversa” per la sua corporatura: a 15 anni pesava 90 chili e li camuffava con abiti di due taglie più grandi. I chili in più però le hanno permesso di sviluppare altre doti, come il carisma, la personalità e la capacità di andare oltre ciò che si vede solo da fuori.

Oggi è fiera della persona che è perché ha capito che la felicità arriva quando si accetta la propria unicità. Si definisce orgogliosamente curvy e il suo motto è: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”.

Single da nove anni, si è sempre considerata una corteggiatrice e non si è mai sentita veramente corteggiata. A “Uomini e Donne” vorrebbe trovare un uomo sensibile, empatico, deciso, con cui creare una famiglia. Così cerca l'amore nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset (dal lunedì al venerdì) e non mancherà certo di far parlare di sè, anche perché appare davvero spigliata davanti alle telecamere. Sono state le sue amiche a scrivere per farla partecipare al programma. Provini che poi ha superato in maniera brillante.

