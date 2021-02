Franco dei Ricchi e Poveri, il dramma del figlio Alessio morto a 22 anni per un cocktail di alcol ed eroina

23 febbraio 2021 a

In molti lo conoscono come Franco dei Ricchi e Poveri. Oltre ai successi con il gruppo, c'è molto da raccontare per quanto riguarda la sua vita privata. Franco Gatti è sposato con la moglie Stefania, con cui ha avuto i figli Federica e Alessio.

Quest'ultimo è purtroppo morto ad appena 22 anni nel 2013, trovato senza vita nella sua casa di Genova. Proprio questo avvenimento sarebbe stata la causa principale per l'addio di Franco allo storico sodalizio. "Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia", ha raccontato in una vecchia intervista. Alessio ha effettuato una prima assunzione di un cocktail di alcol ed eroina, come certificato dagli esami voluti dalla Procura di Genova e compiuti dall’Istituto di Medicina legale, che gli ha procurato un infarto fatale. "Ha fatto una ca***ta, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene - ha spiegato -. E l’ha pagata così". Una tragedia che ha segnato inevitabilmente la vita di Franco.

