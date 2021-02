Ricchi e Poveri, il flirt di Marina Occhiena con il compagno di Angela Brambati: "Li beccai a letto insieme"

23 febbraio 2021 a

I Ricchi e Poveri tornano in tv insieme su Rai1 martedì 23 febbraio 2021 nel quartetto originario, con Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati e Marina Occhiena. Le strade tra quest'ultima e il resto del gruppo si sono separate per decenni. Precisamente dal 1981, quando alla vigilia del festival di Sanremo dove i Ricchi e Poveri si sarebbero dovuti esibire con Sarà perché ti amo, Marina viene allontanata dal gruppo. Il motivo è tutto nella relazione tra la Occhiena e Marcellino Brocherel, compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca.

I Ricchi e Poveri si esibiscono così in tre, mentre Marina si ritrova con circa 77mila euro in più sul conto in banca, frutto dell’accordo legale, a patto di mantenere il silenzio su questa delicata situazione. Ma il silenzio dura ben poco, visto che Angela Brambati svela tutto pochi giorni più tardi: "Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto. Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche", disse la mitica "brunetta". La Occhiena replicò così, minimizzando l'episodio: "Tra me e Marcellino c’è stata solo una simpatia. Non mi sognerei mai di portar via l’uomo a un’amica", la sua difesa. Ma Angelo e Franco, gli uomini del gruppo, confermarono tutto: "Si sono visti insieme in più occasioni". E così le strade tra la Occhiena e i Ricchi e i Poveri si separarono, fino alla Reunion dell'anno passato, proprio a Sanremo.

