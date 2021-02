Oroscopo del Corriere di oggi mercoledì 24 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

23 febbraio 2021 a

L'oroscopo del Corriere di mercoledì 24 febbraio 2021, le previsioni per la giornata segno per segno. Qui di seguito ecco che cosa dicono le stelle.

ARIETE

In questo periodo vi sentite abbastanza soli. Prendetela come una sfida per temprare il vostro carattere e capire chi siete davvero.

TORO

Esporsi a volte può non essere conveniente. Ma fa parte del vostro carattere e non potete farci nulla. Vi apprezzeranno per l’onestà.

GEMELLI

Vi siete invaghiti di una persona che però è già impegnata. La cosa più giusta è cercare di dimenticarla e passare oltre.

CANCRO

Una giornata all’insegna della noia. Eppure le cose da fare non vi mancano. Cercate dunque di portarle a termine con più entusiasmo.

LEONE

La mentalità fa la differenza: fatevi ispirare da chi ha fatto del sacrificio e dell’impegno valori fondamentali per avere successo.

VERGINE

A volte perdonare è davvero difficile. Serbare rancore però, alla lunga, vi porterà via preziose energie rendendovi persone aride.

BILANCIA

La vostra vita lavorativa sta subendo dei cambiamenti positivi: è il momento di dare anche alla vostra relazione una nuova veste.

SCORPIONE

In questa giornata tutto procederà a gonfie vele. La fortuna è dalla vostra parte e riuscirete a portare a termine importanti progetti.

SAGITTARIO

Cercate di ricevere ed incassare le critiche in modo maturo, altrimenti non riuscirete mai a migliorare, sia sul lavoro che fuori.

CAPRICORNO

Ogni tanto avete la tendenza a smontare le idee altrui, per far prevalere la vostra superiorità. Questa caratteristica vi potrebbe rendere antipatici.

ACQUARIO

Se vi fate influenzare troppo dai giudizi ed intavolate delle discussioni, perderete del tempo prezioso. Concentrate i vostri sforzi.

PESCI

I litigi e le incomprensioni con il partner sono all’ordine del giorno in questo periodo. Riponete l’ascia di guerra e cercate di riappacificarvi.



