La corsa al vaccino, possibile produzione in Italia?

Come tutti i martedì, anche questa sera, 23 febbraio, su La7, va in onda il programma condotto da Giovanni Floris che porta proprio il nome del giorno della settimana: diMartedì. Inizio alle ore 21.15, come al solito subito dopo Otto e Mezzo, il salotto politico di Lilli Gruber. Puntata particolarmente intensa come tutte quelle che sono andate in onda da quando il virus ha aggredito tutto il mondo, compreso il nostro Paese. E come sempre il programma condotto da Floris si occuperà sia della situazione politica che del Covid. Obiettivo sulla campagna vaccinale.

Il premier Draghi nei suoi discorsi a Senato e Camera ha spiegato che si tratta del principale problema che deve essere affrontato in Italia. Saranno moltiplicati i centri dove verranno somministrati i farmaci, verranno coinvolti i medici di famiglia, ma si sta pensando anche alla possibilità di produrre il farmaco in Italia. Proprio nella giornata di giovedì 25 febbraio è in programma un incontro tra il ministro allo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e Farmindustria per capire quante sono le possibilità che la realizzazione del vaccino avvenga anche nel nostro Paese e quali gli eventuali tempi necessari. L'Italia ha bisogno di milioni e milioni di dosi di vaccino e non soltanto per una prima somministrazione. Ma nella puntata di questa sera si parlerà anche delle varianti.

Il timore che il virus torni a diffondersi in maniera molto più veloce è sempre più diffuso ed anche per questo le prime decisioni del nuovo governo hanno fatto aumentare le restrizioni sociali. Quali sono i rischi con le diverse varianti? Sono davvero più pericolose? E' vero che la mortalità è maggiore? Naturalmente nel corso della puntata si parlerà anche della situazione politica e dei primi passi che sta muovendo l'esecutivo guidato da Mario Draghi. Inoltre come al solito i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Numerosi e autorevoli gli ospiti che come al solito verranno annunciati a poche ore dalla puntata (in aggiornamento).

