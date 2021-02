Gad Lerner, due matrimoni e cinque figli: nella sua cascina uva da vino Barbera e Nebbiolo

23 febbraio 2021 a

Gad Lerner è uno dei giornalisti più affermati in Italia ed è anche saggista e conduttore televisivo. Nato a Beirut il 7 dicembre 1954, nome completo Gad Eitan Lerner, è nato appunto da una famiglia ebraica stabilitasi in Palestina sin da prima della fondazione dello Stato ebraico (lì vivono ancora molti suoi parenti), ma è vissuto a Milano sin dall’età di 3 anni, frequentando poi il liceo classico Giovanni Berchet.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1967 chiese la cittadinanza italiana a cui aveva diritto come apolide residente da dieci anni ma la domanda venne accettata solo nel 1986, dopo quasi 30 anni di soggiorno ininterrotto in Italia, grazie al primo matrimonio contratto con una cittadina italiana.

Si è sposato in seconde nozze con Umberta Barletti e ha cinque figli, di cui tre con l'attuale moglie e due dal precedente matrimonio. E' proprietario di una cascina, dove coltiva uva da vino Barbera e Nebbiolo, e fin da bambino è tifoso dell’Inter.

